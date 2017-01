Central-laboratorium skyder op

Byggeriet af det nye, centrale laboratorium sker på den 12 hektar store byggegrund på Stejlhøj, som Novo Nordisk købte af Kalundborg Kommune i juni i år. Byggeriet er et udtryk for, at Novo Nordisk-produktionen vokser, og at Kalundborg har fået behov for at udvide på laboratorie-fronten. Og den bedste måde er, at bygge et nyt laboratorium og dermed samle alle mikrobiologiske laboratorier under ét tag, har Novo Nordisk-ledelsen besluttet, fordi den mest effektive vej til større kapacitet er at bygge et helt nyt, fælles laboratorium, som bliver på cirka 6000 kvadratmeter.