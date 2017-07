Camillas fremtid er bestrøet med guld og diamanter

De så hinanden lidt an - mester og ung pige med en drøm om at blive guldsmed - da hun for nogle år siden gerne ville i lære som guldsmed. De aftalte, at den bedste måde var, at Camilla Hald Tougaard prøvede kræfter med faget hos Glenn Swärd i Kalundborg i en uge. Hun har været der siden.