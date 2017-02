Denne trappeopgang var blot et af flere steder, hvor der blev startet påsatte brande på Klosterparkvej i slutningen af november sidste år.Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Brandtiltalt fortsat fængslet

Kalundborg - 24. februar 2017 kl. 11:03 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen mod den 55-årige mand, som, politiet mener, stod bag flere påsatte brande i Kalundborg i slutningen af november sidste år, trækker ud.

Sagen skulle egentlig have været for en dommer den 26. januar i år, men her blev sagen udsat, da politiet alligevel ikke havde færdiggjort deres undersøgelser af sagens tekniske beviser.

Derfor valgte dommer Kinna Eidem at udskyde sagen og forlænge varetægtsfængslingen af den 55-årige. med fire uger .

Oprindelig var den 55-årige gået med til en frivillig varetægtsfængsling ud fra den forventning, at der ville blive afsagt en dom i sagen forholdsvis hurtigt.

På trods af, at det nu ser ud til at tage noget længere tid, inden sagen kommer til en afslutning, accepterede den 55-årige at forlænge sin varetægtsfængsling i yderligere fire uger. Forsvareren understreger dog, at hans klients tålmodighed ikke er uendelig.

- Anklagemyndigheden mener, at der skal udarbejdes en mentalerklæring på min klient inden sagen skal for retten. Erfaringsmæssigt tager sådan noget mindst tre til fire måneder. Min klient er foreløbig gået med til at lade sig varetægtsfængsle i yderligere fire uger, men vi forbeholder os ret til at protestere, hvis sagen bliver ved med at trække ud, siger han.

Foreløbig er varetægtsfængslingen af den 55-­årige forlænget til tirsdag den 21. marts. Herefter skal en dommer tage stilling til, om den skal forlænges yderligere.

Det var i de sidste uger af november 2016, at der blev påsat flere brande i forskellige bygninger på Klosterparkvej. Brandene blev starte på trappeopgange og i kældre under ejendommene.

Den 1. december aholdt politiet den 55-årige mand, der selv var beboer i et af lejlighedskomplekserne på Klosterparkvej, efter at vidner havde bragt betjentene på sporet af manden.

Den 55-årige har nægtet sig skyldig i alle anklager, men politiet mener at kunne bevise, at han er gerningsmanden til i alt fire påsatte brande på Klosterparkvej i perioden fra den 29. november til den 1. december sidste år.

Det mener politiet blandt andet, fordi man i forbindelse med anholdelsen af den 55-årige fandt flere effekter, som, politiet mener, kan sættes i forbindelse med de påsatte brande på Klosterparkvej.