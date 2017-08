Se billedserie Per Schultz Jørgensen holdt et oplæg på en times tid, som handlede om børns trivsel, karakterdannelse og om opdrage børn til at tage ansvar, så de blandt andet bliver mere robuste og selvstændige.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Børns dannelse til debat i Vor Frue

Kalundborg - 24. august 2017 kl. 23:06 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

50 var mødt op til debatmødet »Hvad skal vi med skolen?« torsdag aften i Vor Frue Kirke i Kalundborg.

Blandt deltagerne var en del lærere og lokale politikere, men ikke helt så mange forældre, som man måske kunne have forventet til en aften med kendte oplægsholdere som Per Schultz Jørgensen, psykolog og tidligere formand for Børnerådet, Mette With Hagensen, formand for Skole og forældre og den lokale repræsentant, Hans Søie, erhvervsdirektør i Kalundborg Kommune.

- Jeg tror, at det gode vejr er forklaringen, sagde Karen Sørensen, formand for Kalundborg Lærerkreds, efterfølgende.

Karen Sørensen bød velkommen sammen med præst Marianne Kistrup fra Folkekirkens Skoletjeneste i Kalundborg.

Per Schulz Jørgensen indledte aftenen med at henvise til kirkerummet.

- Vi skal give børnene noget med sig at tro på, og det behøver ikke nødvendigvis at være religøst, sagde han.

Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre, gymnasielærer og mor til tre, fremhævede vigtigheden af det gode forældresamarbejde, og påpegede at forældre var meget forskellige og derfor skulle tackles forskelligt af læreren ligesom eleverne.

Erhvervsdirektør Hans Søie fremførte, at verden bliver totalt anderledes på grund af robotter vil overtage en del arbejde, hvilket vil give nye jobtyper. Derudover fremhævende han vigtigheden i, at eleverne fik et godt indblik i hvordan virkelighdeden er ude i virksomhederne, og der skal være et endnu tættere samarbejde mellem skoler og virksomheder.

Rektor fra Kalundborg Gymnasium, Peter Abildgaard, var ordstyrer af den efterfølgende debat.