Se billedserie Grethe Michaelsen har gennem en længere periode engageret sig frivilligt i arbejdet med at udsmykke Kalundborg Havnepark. Efter ødelæggelsen af værket »Den Blå Planet« ønsker hun imidlertid ikke længere at samarbejde med kommunen.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Børnenes kunst ødelagt

Kalundborg - 25. februar 2017 kl. 11:51

Indtil i tirsdags prydede gademaleriet »Den Blå Planet« asfalten i havneparken i Kalundborg.Nu er værket imidlertid mærket af hjulspor og delvist dækket af et stort læs jord.

Kunstner Grethe Michaelsen mener, værket er ødelagt.

Grethe Michaelsen arrangerede en billedworkshop i havneparken i august sidste år.

Mere end 150 børn deltog i workshoppen, og et af resultaterne var gademaleriet »Den Blå Planet«.

- Jeg er ked af, at det kunstværk, som blev skabt sidste sommer, og som jeg var professionel ansvarlig kunstner for, nu er ødelagt. Det er ærgerligt, at kunsten ikke får plads, hvad enten det er børnenes billedkunst eller de professionelle billedkunstneres kunst. Kunsten er kulturens salt, og når kulturen ikke bliver næret, får vi et fattigt samfund, siger Grethe Michael-

sen.

Dennis Ravn, der er tovholder på havneparkprojektet beklager over for Grethe Michaelsen:

- Det er meget uhensigtsmæssigt, at jorden er blevet læsset af oven på maleriet. Vi fik et læs jord leveret meget pludseligt, og vognmanden var ikke opmærksom på kunstværket, da han kørte ind på pladsen, siger Dennis Ravn.

Han siger dog samtidig, at det ikke var meningen, at værket skulle være en permanent del af havneparken.

- Vi havde alle intentioner om at bevare både Grethe Michaelsens værk samt alle de andre bidrag til havneparken så længe, det var muligt. Men meningen med alle de initiativer, der blev sat i gang sidste år, var, at de var midlertidige. Der kommer til at ske meget i havneparken i de næste par år, og den kommer til at se helt anderledes ud, siger han.

Dennis Ravn vil nu tage kontakt til Grethe Michaelsen for at se, om det er muligt at udbedre skaderne på værket.