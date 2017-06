Send til din ven. X Artiklen: Børnehaver skal lægges sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnehaver skal lægges sammen

Kalundborg - 17. juni 2017 kl. 20:39 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To daginstitutioner i Snertinge bliver til en. I hvert fald hvis i forslag som Børn- og Familieudvalget onsdag valgte at sende i høring bliver til virkelighed.

Forslaget handler om de to daginstitutioner Børnehaven Hækkemosen og Vesterbjerggård Børnehus i Snertinge.

- Vesterbjerggård Børnehus og Børnehaven Hækkemosen

ligger begge i Snertinge med mindre end én kilometers afstand. Ved en sammenlægning vil der være potentiale for, at dagtilbuddet fremadrettet kan sikre en bæredygtig, høj kvalitet for børn og forældre og at driftsudgifterne forbliver bæredygtige på lang sigt, lyder det blandt andet i begrundelsen for den mulige sammenlægning.

Konkret skal en sammenlægning foregå ved at lukke Børnehaven Hækkemosen og samler børnene fra de to daginstitutioner i et ombygget Vesterbjerggård Børnehus, som forventes at kunne udvides ved at inddrage disponible lokaler i det tidligere jobcenter.

- På baggrund af befolkningsprognosen for området for de kommende 15 år og det generelle mønster for spidsbelastning i daginstitutioner, vurderes der at være behov for, at en sammenlagt institution kan rumme op til 106 børn. Her er medregnet både vuggestuebørn og børnehavebørn, lyder det i oplægget til sammenlægningen.

Forslaget er nu sendt i høring, inden en endelig beslutning vil blive truffet i kommunalbestyrelsen senere på året.