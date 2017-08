Børn bryder bølgerne

- »Bølgebryderne« er et projekt, der er udsprunget af, at vi kiggede på, hvilke muligheder vores område tilbyder. Her er vandet og stranden perfekt som læringsplatform. Det kan være en udfordring at få en tid i hallen, men herude er der masser af plads. Og så føler vi også, at nu når havet er en naturlig nabo til os, så har vi også et ansvar for at lære vores børn, hvilken respekt man skal have for det, siger Gitte Kæmpe, der er bestyrelsesmedlem i Vinde Helsinge Gymnastik- og Ungdomsforening.