Se billedserie 750 kroner koster det, når man får den gule hilsen fra Europark på bilens forrude. Det skete for mange bilister i Kalundborg tirsdag. Foto: Søren Kloster Sørensen

Bøderegn til bilister

Kalundborg - 13. juni 2017 kl. 14:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Borgere mødte op i stort antal for at byde dronningen velkommen til Kalundborg tirsdag, og mange bilister fik et kontrolgebyr på 750 kroner af EuroPark.

- Det er klart, at EuroPark har ret til at udskrive alle de bøder - eller rettere kontrolgebyrer, som rigtig mange bilister fik tirsdag formiddag, da dronningen ankom med kongeskibet Dannebrog til Vesthavnen i Kalundborg. Men jeg synes, det er direkte usmageligt.

Sådan lyder det fra Christian Lind fra BrilleHuset på Nytorv i Kalundborg som var en af de mange, der skulle ned og se dronningen. Han havde parkeret sin bil ved DSB over for Føtex, og da han kom tilbage, så han, at alle biler dér havde uvenlige, gule »hilsener« i forruderne.

- Jeg spurgte mig selv, om EuroPark mon havde sat ekstra folk på for rigtig at tjene mange penge på dronningebesøget, fortæller Christian Lind, der oplevede en propfuld by med akut mangel på p-pladser.

Kommunen havde opfordret folk til at lade bilen blive derhjemme, men mange var jo kommet hertil fra oplandet, siger Christian Lind.

Nordvestnyt har været i kontakt med EuroPark, som ifølge omstillingen ikke har en pressemedarbejder, der må tale med pressen:

- Alle klager eller henvendelser skal ske skriftligt, oplyste medarbejderen.

ur