Blomsterfest på ældrecenter

Festen blev holdt om aftenen. Den blev indledt af Anette Ingvardsen, som benyttede lejligheden til at fortælle om klippekortsordningen i kommunen, som går ud på, at beboerne kan vælge, hvad de vil have hjælp til i halv time om ugen: Underholdning, udflugt, praktisk hjælp eller hvad, det måtte være. Klippene kan også spares sammen.

- Vi prøver, at hjælpe de, der ikke har pårørende og finde noget, der for dem er meningsfuldt. Det eneste, vi har lidt brug for, er, at de klip, der ligger over en halv times varighed, kan planlægges nogle dage i forvejen, forklarede Anette Ingvardsen.