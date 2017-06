Blinde og svagtseende udfordres på lejr

Til daglig går næsten alle deltagerne i en almindelig folkeskole, hvor de med deres synshandicap skiller sig ud fra deres klassekammerater. Et af de vigtigste elementer på sommerskolen er at møde andre børn og unge med et synshandicap, fordi børnene til daglig er den eneste i klassen eller i nabolaget med et synshandicap.

- Jeg var selv den eneste blinde elev på Karup Skole og i Karup by. Og i dag er børn med synshandicap også spredt over hele landet. Det er blandt andet derfor, at sommerskolen er så vigtig. Her oplever børnene, at de ikke er de eneste med et synshandicap. Det var en vigtig del af min egen opvækst at opleve det fællesskab, som sommerskolen skaber, oplyste Christian Bundgaard, projektansvarlig i Dansk Blindesamfund.