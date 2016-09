Biskop strammer op efter sag mod Tømmerup-præst

Han oplyser, at der blev indhentet børneattest på Dan Peschack, nu tidligere præst ved Tømmerup Kirke, ved ansættelsen i 2004. Dan Peschack sidder i øjeblikket varetægtsfængslet, mistænkt for misbrug af flere børn.

- Ved alle ansættelser af præster og kirkelige medarbejdere, der har med børn at gøre, indhenter vi børneattester. Men vi må konstatere, at det tilsyneladende ikke har været nok. Derfor sender vi nu denne pressemeddelelse ud til samtlige præster og menighedsråd i stiftet for at skærpe opmærksomheden med henblik på at forebygge lignende sager, siger Peter Fi­scher-Møller.