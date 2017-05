En særdeles veloplagt kronprins Frederik var blandt VIP-gæsterne, da Biopro blev indviet i februar 2013 indviet på Novo Nordisk i Kalundborg. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Biotek-sats har skabt 40 nye job

Kalundborg - 18. maj 2017 kl. 15:41 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For to år siden gik Innovationsfonden sammen med nogle af landets store virksomheder, universiteter og Region Sjælland om et ambitiøst fireårigt samarbejde kaldet Biopro. Målet var at fremme dansk produktion af biotek og skabe nye virksomheder. Allerede halvvejs i forløbet har den fælles investering nu skabt ni nye virksomheder med 40 højteknologiske arbejdspladser.

På Sjælland har investeringer i biotekklyngen Biopro med aktører som Novo Nordisk, Novozymes, CP Kelco og Dong sat blus under den højteknologiske produktion og iværksætteriet. Med ni nye start-ups efter to år er forventningerne blevet overgået. Biopro fortsætter arbejdet med at styrke dansk biotek, mens de nye start-ups nu skal finde vejen til yderligere vækst.

Direktør i Innovationsfonden Peter Høngaard Andersen glæder sig over resultaterne:

- Det er initiativer som det her, der skal skubbe Danmark fremad. En platform, der giver de unge, ambitiøse iværksættere mulighed for at føre deres idéer ud i livet. Danmark skal leve af innovation, og derfor er det så vigtigt at vi rækker en hjælpende hånd til de ildsjæle, der skal skabe fremtidens store industrier, fortæller direktør i Innovationsfonden Peter Høngaard Andersen.

Projektet er godt to år inde i sin femårige bevillingsperiode, og målet er at skabe 12 nye banebrydende produkter. Målet er ikke langt væk, og styrkelsen af erhvervslivet med ni nye virksomheder glæder regionsrådsformanden i Region Sjælland, Jens Stenbæk.

- Biopro laver skræddersyede løsninger til erhvervslivet. Projektet er et godt eksempel på det efterspørgselsstyrede erhvervsfremmesystem, som vi lægger vægt på i Region Sjælland. Vi skal give virksomhederne det, de selv har brug for, og som samtidig skaber vækst og udvikling for endnu flere, siger han.

Biopro er et partnerskab mellem en gruppe danske virksomheder og universiteter med målet om at fremme den danske biotekniske produktion og skabe nye virksomheder ud af nye ideer. Hos Biopro selv er de ikke i tvivl om, hvad der skaber resultaterne.

- Det er i samarbejdet mellem virksomhederne, universiteterne og iværksætterne, at vi understøtter de nye ideer bedst. Det er et virkeligt stærkt samarbejde, og det er den synergi, der udvikler bioteknisk produktion i Danmark, siger direktør i Biopro Jesper Bryde-Jacobsen.

De ni nye Start-Ups er FreeSense, BioMatics Technology, AnalyticTrust, FRS Systems, DataIntelligence, BioScavenge, ParticleTech, GermControl, BioVisiu.

- Det er meget positivt, at vi ser resultater af de investeringer, som Innovationsfonden deltager i. At ét projekt på under to år kan skabe 40 nye arbejdspladser til dygtige mænd og kvinder inden for biotek er virkelig en præstation. Det er et klart eksempel på, at det betaler sig at investere i fremtiden, siger direktør i Innovationsfonden Peter Høngaard Andersen.