Artiklen: Billedserie: Symb fik pris for at skabe liv

Billedserie: Symb fik pris for at skabe liv

Partiet valgte Symb som dette års modtager af Liv i Kalundborg-prisen, som bliver givet til en person eller forening, der er med til at skabe liv i Kalundborg eller med til at sætte Kalundborg på landkortet.

- I år synes vi, at I skal have prisen, fordi det netop er, hvad I forsøger at gøre gennem jeres aktiviteter her i byen, sagde formand for Det Radikale Venstre, Hans Munk.