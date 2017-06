Billedserie: Royalt besøg i Naturrummet og Nyby Havn

Da dronning Margrethe tirsdag eftermiddag kørte ud på Røsnæs for at se på den smukke natur, begyndte hun ved Naturrummet. Her tog Troels Birk Kristoffersen og Mogens Anholm fra Røsnæs Udvikling & Beboerforening imod hende og fortalte om stedets funktion. Derefter tog de majestæten med op på bakketoppen for at give hende et et indtryk af den fantastiske udsigt. Her fik hun overdraget en bog som gave. Dernæst fortsatte hun ud mod fyret på Røsnæs-spidsen, og da hun havde været der, sluttede hun dagen af på Nyby Havn, hvor hun fik lov at se på blandt andet akroyoga og vinterbadere ved det nyopførte aktivitetshus. Her fik hun også et forfriskende lokalt glas vin, inden turen igen gik tilbage mod Kongeskibet Dannebrog, hvor hun her til aften holder reception for specielt inviterede gæster.