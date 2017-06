Se billedserie Hospitalsklovnen Flip stod for opvarmningen af de omkring 120 løbere til Klovneløbet. Hun prøver at komme ud til så mange løb, hun kan, så hun kan takke for opbakningen til Danske Hospitalsklovne. Foto: Søren Kloster Sørensen

Send til din ven. X Artiklen: Billedserie: Røde næser i sommersolen til klovneløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billedserie: Røde næser i sommersolen til klovneløb

Kalundborg - 10. juni 2017 kl. 16:11 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvert år er der sommeren igennem Klovneløb rundt i massevis af danske byer, og lørdag foregik det i Kalundborg.

Her var hospitalsklovnen Flip mødt op for at varme de omkring 120 tilmeldte klovneløbere op, inden de skulle ud på ruterne på tre eller seks kilometer.

Lokalt er det Kalundborg IF, som står for at arrangere løbet, og i år foregik det i samarbejde med Kalundborg Sejlklub, som lørdag fejrede Havnens Dag. Derfor kom klovneruten også til at gå ned forbi Gisseløre, hvor der dagen igennem var masser af aktiviteter.

En stor del af tilmeldingsprisen til Klovneløbet går til fordel for Danske Hospitalsklovne.

- Det er simpelthen så hyggeligt at være med, og det er dejligt at opleve glade mennesker år efter år. Det betyder meget at kunne komme ud at takke dem, som er med til at sikre, at vi kan udføre vores arbejde på hospitalerne, siger Flip, som til daglig hedder Stephanie Dedieu og arbejder som klovn på Næstved Sygehus og Herlev Hospital.