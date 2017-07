Se billedserie Politiassistent Jan Stryhn ser på et kort over en del af Jyderup på politibilens computer med touchscreen. Det er også den, politiet med et enkelt tryk bruger til at sætte blinket på med. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Send til din ven. X Artiklen: Billedserie: På patrulje med vogn 9931 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billedserie: På patrulje med vogn 9931

Kalundborg - 28. juli 2017 kl. 09:52 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiassistent Jan Stryhn er i gang med at fortælle om forskellen på lokalpolitistationen i Holbæk og lokalstationen i Kalundborg. Vi er netop kørt fra stationen i Holbæk ud på han og politielev Nikolaj Børglums patrulje i vogn 9931 med start torsdag aften klokken 20 og slut klokken 04.

Foran os kører en sort stationcar, hvor to børn begynder at vinke til os, da de får øje på politibilen. Jan Stryhn vinker tilbage, mens han fortæller, men pludselig kører han ind til siden, vender bilen og stryger af sted i den anden retning.

Den modkørende bil, en sølvgrå Citroën stationcar, kørte for stærkt, men med speederen i bund indhenter vi den alligevel hurtigt. I bilen sidder tre fyre, der efter en hurtig snak med de to betjente bliver taget ud af bilen og kropsvisiteret. Føreren af bilen får også taget en narkotest.

- Der lugtede af hash i bilen, forklarer Jan Stryhn efterfølgende.

Narkotesten viser sig ikke at bonne ud, men det gør et tjek af bilen til gengæld. Der er en gæld til et forsikringsselskab knyttet til bilen. Ejeren har forsøgt at omgå den ved at omregistrere bilen. Vi kører derfor efter bilen med de tre unge gutter til den nærmeste parkeringsplads, hvor Jan Stryhn og Nikolaj Børglum inddrager dens nummerplader.

- Politiets beredskab i Holbæk, Odsherred og Kalundborg kører ud fra Holbæk, fortæller Jan Stryhn videre, da vi fortsætter patruljen, som om intet var sket.

Vogn 3391 er en af tre biler på patrulje denne aften. I Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner er der hele døgnet mellem to og fire biler ude, alt efter forventet travlhed.

Efter at have stoppet en bilist for at køre uden sele, ankommer vi til Kalundborg, hvor byfestens første aften er i fuld gang. Hurtigt viser det sig, at børn på bagsædet af sorte stationcars ikke er de eneste, der vinker til politiet. Fulde og feststemte mennesker er også vilde med de to betjente og deres politivogn.

Og populariteten daler ikke, da Jan Stryhn og Nikolaj Børglum beslutter sig for at tage en tur på gåben rundt blandt gæsterne på King's Pub og spillestedet Kontoret i Kalundborgs centrum. Folk vil have kram og få taget billeder og selfies med de to betjente. Kram afvises, men de stiller tålmodigt op for de byfestende kalundborggensere.

- Sådanne steder ser jeg efter, om der er nogle, der leder efter balladen. Men bare vores tilstedeværelse kan få folk til at falde til ro, forklarer Jan Stryhn.

På vej tilbage til Holbæk bliver vi kaldt ud til endnu et husspektakel, denne gang i Ubberup. En kvindes kæreste, som hun vist nok har slået op med, er fuld og vil ikke forlade hendes hus. Efter en længere snak med Jan Stryhn går manden med til at give kvinden nøglen, flytte sine ting ud i sin bil og sove branderten ud.

Vi kører et par hundrede meter væk og venter fem minutter på den mørke landevej og lytter efter, om der kommer ny støj fra huset. Da det viser sig ikke at være tilfældet, vender vi snuden hjemad mod Holbæk.