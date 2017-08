Se billedserie Skibet har lastet 22 kilometer rør til NOV Flexibles store offshore-projekt i Ghana. Foto: Mie Neel

Billedserie: Om bord på havnens mastodont

Kalundborg - 22. august 2017 kl. 08:22 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kæmpeskibet Lewek Constellation, som har lastet 22 kilometer fleksible rør for NOV Flexibles, er nu væk, men indtil for få dage siden skulle man være født uden øjne i hovedet for ikke at lægge mærke til det monstrum af et skib, der lå i Kalundborg Havn.

Inden afgangen søndag aften fik Nordvestnyt lov at komme med om bord for at opleve det 32000 tons tunge multikonstruktionsfartøj, som med sine 178 meter i længden og 46 meter i bredden er et af de største i verden af sin slags.

Mens skibet, der er bygget i 2014, har ligget i Kalundborg, har det huset 120 mennesker, som alle bor i enkeltmandskahytter. Medarbejderne kommer fra mere end 20 forskellige lande, og de arbejder seks uger om bord og har efterfølgende fri seks uger.

- Normalt kan vi offshore-arbejdere kun se land, når vi skal hjemad, så det har været lidt anderledes at ligge her tæt på by og natur. Det har været en god afveksling, siger sikkerhedsofficer Raul de la Cruz, som nu rejser hjem til Filippinerne.

Der er også masser af plads på skibet til gæster, og specialskibet kan maksimalt huse og bespise 239 om bord.

De kan således opleve det imponerende syn af den høje kran, der kan løfte 3000 tons, og rørene, der først køres op i den gigantiske spole og siden hejses op i den karakteristiske karrusel, som alle og enhver har set langvejs fra, så de er klar til at blive ført ned på havbunden.

Mens Lewek Constellation har ligget hos NOV Flexibles, er tiden også blevet udnyttet til vedligehold af skibet.

Der er umiddelbart ingen planer om, at det kæmpemæssige skib vender tilbage i den nærmeste fremtid.