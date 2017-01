Se billedserie Elever fra Kalundborg Gymnasium og børn fra børnehaven Eventyrhuset har samarbejdet om et projekt omkring helte og superhelte i såvel nutiden som oldtiden. Foto: Mie Neel

Billedserie: Oldtidens superhelte i børnehøjde

Kalundborg - 11. januar 2017 kl. 09:17 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når vi tænker på superhelte, så falder tankerne normalt på moderne figurer som Superman eller Batman. Men mennesker har til alle tider holdt af at finde på fantastiske historier om overmenneskelige helte, og hvis man spørger oldtidslærer på Kalundborg Gymnasium Lotte Vestermarken, så havde man allerede tilbage i oldtiden sine egne superhelte.

- Gamle græske myter om for eksempel Herakles, Achilleus eller Odysseus kunne næsten lige så godt handle om moderne superhelte. Mange af de ting, som de græske helte gjorde, er ikke mindre fantastiske, end det man finder i en historie om Superman, mener hun.

Lotte Vestermarken har i den seneste tid været ankerperson på et samarbejde mellem hendes oldtidsklasse 2. BC fra Kalundborg Gymnasium og børnehaven Eventyrhuset.

Det viste sig, at »Rødderne« i Eventyrhuset, der er børnehavens ældste børn, arbejdede med superhelte, samtidig med at Lotte Vestermarken og hendes elever arbejdede med de græske myter.

Samarbejdet begyndte med at gymnasieeleverne tog med de yngre børn til teateret Kube på Frederiksberg for at se børnemusicalen »Superhelte«.

Efterfølgende tog Rødderne fra Eventyrhuset tilbage til Kalundborg, mens gymnasieeleverne besøgte Glyptoteket og Thorvaldsens Museum.

Siden har gymnasieeleverne besøgt Eventyrhuset, for at se hvad deres mindre kammerater har arbejdet med, og i denne uge var det så Røddernes tur til at komme på genvisit på Kalundborg Gymnasium.

- Vi har lige arbejdet med Odysseens niende sang (der handler om Odysseus møde med Kyklopen, red.) i min klasse, så den tog vi udgangspunkt i. Eleverne blev delt op i grupper, og fik til opgave at formidle historien til børn i femårs alderen, fortæller Lotte Vestermarken.

Den opgave løste gymnasieeleverne på mange forskellige måder. Nogle genfortalte fortællingen som en sangleg, andre læste den højt for børnene, mens klassekammeraterne opførte den som et drama, andre igen satte børnene til at lave dramatiske masker, der forestillede enten kyklopen eller Odysseus og hans krigere.