Se billedserie På den stolte dag kunne man alligevel blive forlegen, når fotografen stillede skarpt. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Billedserie: Metaforernes translokation på Kalundborg Gymnasium

Kalundborg - 23. juni 2017 kl. 12:13 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag var kulminationen på to og tre årshårdt arbejde for afgangseleverne på Kalundborg Gymnasium og HF, da der blev afholdt translokation i Kalundborg hallerne. Ifølge Rikke Nordbo Keller fra 3kt, der holdt årets elevtale, startede hun og de andre afgangselever med at spænde løbeskoene, dengang de startede.

- Og selv om blandt andet rektor kan have været en sten i skoen på vejen, så kom vi i mål. Vi gjorde det, fordi vi havde viljen til sejr, lød det blandt andet i hendes afgangstale.

Hun roste lærerne for at have været vandposter på vejen. Samtidig huskede hun afgangseleverne på, at selv om de nu skal ud og købe nye løbesko, så er det vigtigt at gemme de gamle slidte sko, der bærer på minderne fra nogle fantastiske år.

Også lærer Jette Lene Mortensen, der holdt årets officielle dimissionstale, gjorde kraftigt brug af metaforerne. Eleverne startede med at blive gjort til sommerfugle, der skulle folde vingerne ud, derefter var de haver, der skulle gro, for til sidst at blive marker, der skulle høstes og sås.

Under arrangementet underholdt gymnasiets bigband mellem talerne og de andre punkter i programmet, der blandt andet talte fællessang, uddeling af legater og så selvfølgelig uddeling af eksamensbeviser. Rektor Peter Abildgaard Andersen var konferencier og nåede at rose Marie Breindahl Knudsen, der med et karaktersnit på 11,7 blev gymnasiets topscorer.