Billedserie: Loppefund i Kirke Helsinge

Allerede inden åbningen havde mange taget plads uden for bommen for at være nogle af de første, som kunne tage de mange brugte sager i øjesyn.

- Så vidt jeg husker, er jeg kommet her de sidste 17 år, så det er blevet en meget fast tradition. Jeg kan godt lide at finde små, sjove ting, som kan bruges i en større sammenhæng. Jeg er lige flyttet i hus, så jeg har brug for en masse nye ting, og så er det her et godt sted at komme. Indtil videre har jeg fundet en lysekrone, et par små borde, en dug og en kasserolle. Jeg leder stadig efter et grydelåg, men mon ikke det dukker op, sagde Mia Joensen.