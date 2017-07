Billedserie: Livet om bord på et krydstogtskib

Se billedserie Thomson Celebration har selvfølgelig sin egen swimming pool og et stort boblebad. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Kalundborg - 27. juli 2017 kl. 11:16 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med flere restauranter, daglig musik og teaterforestillinger, swimming pool, casino, natklub og to soldæk har krydstogtskibet Thomson Celebration alt, hvad man behøver for at blive underholdt.

- Vi har gæster, der aldrig forlader skibet på sådan et to ugers cruise som det her, fortæller Elaine Mittell, der arbejder som Social Host på skibet.

Men langt de fleste af de lidt over 1.200 gæster, som Thomson Celebration har med på sine cruises, går i land, når de kommer til Danmark. Og selv om en del tager bussen ind til København, er det faktisk cirka to tredjedele, der tager ind og besøger Kalundborg, vurderer Elaine Mittell og Lynne Smith, der er Guest Relations Manager på skibet.

- Vores gæster oplever en større grad af autencitet og venlighed i en mindre havn som Kalundborg. Her kan man virkelig mærke, at beboerne er glade for, at vi kommer, forklarer Lynne Smith.

- I de store byer derimod er vi ofte krydstogtskib nummer tre eller fire, der ankommer. Derfor er det ofte de mindre havne, som vores gæster husker for den særlige oplevelse, uddyber Elaine Mittell.

De to kvinder er begge vilde med Kalundborg, hvor de spiser rejemadder på den samme cafe i Kordilgade, hver gang de er på besøg. De kan dog ikke lige huske navnet på caféen, da Sn.dk spørger.

- Men den ligger i en brun bygning. Jeres mad er generelt virkelig lækker, og så har I også nogle rigtig gode øl, griner Elaine Mittell.