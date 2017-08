Se billedserie Den nye skoleleder Annette Bønlykke hejste dannebrog til første skoledag på Gørlev Skole. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Billeder: Første skoledag for store og små

Kalundborg - 10. august 2017

Klokken 10 torsdag begyndte skoleåret på Gørlev Skole, og alle 220 elever og medarbejdere blev forsamlet i skolegården, hvor dannebrog skulle hejses i det dejlige solskinvejr.

I skolegården var der nogle helt nye ansigter, nemlig de 16 nye 0. klasseelever og den nye skoleleder, Annette Bønlykke, som afløser den tidlige skoleleder Lene Jeppesen.

Hvem er du? spurgte mange elever Annette Bønlykke, som fik hilst på både små og store nysgerrige elever.

Som der er tradition for på Gørlev Skole, blev der sunget »Der er et yndigt land«, samtidig med at flaget røg til tops.

Herefter fortsatte arrangementet inde i samlingssalen, som var helt fyldt med forventningsfulde børn.

- Velkommen tilbage fra sommerferie. Det her er min første skoledag på Gørlev Skole, sagde Annette Bønlykkke til alle eleverne.

Gørlev skole går fra 0. til 9. klasstrin, og derudover har Gørlev skole et inklusionscenter, som i år blevet udvidet en 10. klasse.

- Nu skal jeg til at lære alle jeres navne at kende og at finde rundt på Gørlev Skole, så hvis jeg er faret vild, må I meget gerne hjælpe mig, sagde skolelederen til eleverne.

Herefter blev der sunget »Det er i dag et vejr, et solskinvejr«.

Som det sidste, ville lærer Sanne My Fersgaard lige fortælle eleverne lidt om, hvad hun havde lavet i sommerferien.

Her havde hun nemlig lavet vilde rekorder, såsom at at være den højeste kvinde i verden, dyrket verdens største kål, lavet flest pandekager, have flest boxershorts på (317) samt at have de længste ørehår og fingernegle og spist flest Big Macs. Alt selvfølgelig dokumenteret med billeder.

Herefter var det tid til at eleverne skulle gå tilbage til deres klasseværelse til time.