Se billedserie Hver tredje bil undgår vejbumpene her og vælger at køre op på fortovet. Foto Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Biler flækker fliser

Kalundborg - 19. januar 2017 kl. 11:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For at undgå to nye vejbump, vælger en tredjedel af bilisterne at køre op på fortovet. Derved flækker de fliserne, fortæller lokal beboer på Frederik Andersensvej i Kalundborg. Det skriver Nordvestnyt.

- Jeg har omhyggeligt ført statistik på det, og beviset er jo tydeligt: flækkede fliser, siger Svend Aage Hansen, pensioneret taxichauffør.

Det er mest professionelle bilister, der forsynder sig med kørslen, mener han, altså varevogne, lastbiler, busser og taxier.

Kalundborg Kommune har efter henvendelser fra offentligheden sat to vejbump op på strækningen ud for asylcentret, hvor børn ofte cykler hen over vejen.

- Mange af dem uden at se sig for. Derfor er der brug for, at bilerne sætter farten ned, siger Svend Aage Hansen.

Han har henvendt sig til kommunen, blandt andet på »Giv et praj«, hvor borgerne opfordres til at henvende sig på den kommunale hjemmeside.

Det har han gjort, og kommunen har sat vejbumpene op og har lukket sagen.

- Men sagen er ikke lukket. Nu er fliserne ved at blive flækket, siger han.

I Vej & Park siger vejingeniør Ahmet Bilgin, at man har fokus på Frederik Andersensvej, og at man har planer om at fremskynde et vejarbejde med at hæve fortovskanterne. De er i dag i niveau med asfalten, men skal hæves.

- Af hensyn til trafiksikkerheden kan vi også sætte »pullerter« eller »steler« op, siger han.

Det er pæle i kunststof, der placeres ved vejbump eller helleanlæg for at forhindre biler i at køre op på fortovet. Man ser dem blandt andet i Hovedgaden i Høng, hvor de ifølge lokale har medført,at trafikken i den ofte tætpakkede gade har sat hastigheden ned.

En borger kunne godt ønske sig skiltning ved vejbumpene på Frederik Andersensvej.

- Vejbumpene er næsten usynlige om aftenen/natten, så det ville være godt med et skilt, så man ikke bliver overrasket, siger Pernille Christensen, der bor lokalt.