Beruset mand smidt ud fra pizzeria

En 44-årig beruset mand fra Kalundborg kunne ikke finde ud af at opføre sig ordentlig, da han søndag ved 16.30-tiden besøgte et pizzeria i Skibbrogade i Kalundborg.

Et par betjente blev derfor tilkaldt, og de sørgede for, at han forlod stedet, efter at han var blevet sigtet for at overtræde restaurationsloven.