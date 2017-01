Se billedserie Vandet slikkede allerede først på aftenen op over kajerne på reersø Havn. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Beredskab bestod prøven

Kalundborg - 05. januar 2017

- Vi havde forberedt os dér, hvor vi skulle være forberedt, siger Robert Bang Hansen, købmand og medlem af det frivillige beredskab på Reersø.

Reersøboerne slap med skrækken, da ekstremvejret med en bebudet vandsstandstigning passerede i aftes og i nat.

Da højvandet nåede toppen ved 3.30-tiden i nat, blev vandstanden målt til 1,23 meter over dagligt vande, og havnearealerne på Reersø var oversvømmet men uden, at der skete skader på bygninger.

Vandet nåede heller ikke en højde, så de kystnære ejendomme ved Strandvejen og Havnevej led skade.

Men at det ikke gik værre, skyldes også, at myndigheder og borgere havde forberedt sig godt, fastslår Carsten Andersen, kommunikationsansvarlig hos Midt- og Vestsjællands Politi.

- Det har været en fornøjelse at se, hvordan alle har hjulpet hinanden og ydet bistand, hvor der var brug for det, siger han.

Lars Karlsen, chef for det operative beredskab hos Vestsjællands Brandvæsen er enig. Brandvæsenet/det kommunale beredskab havde fem mand stationeret på Reersø hele natten for at hjælpe til.

- Samarbejdet har været en kæmpe succes, fastslår Knud Egegaard fra øens frivillige beredskab.

Som et eksempel på samarbejdet og den kollektive hjælpsomhed nævnet han, at Musholm A/S stillede et teleskoplæsser til rådighed til transport af de mange sandsække, der blev fordelt fra det frivillige beredskabs lager.

Reersø Dige- og Pumpelag havde premiere på sit nyindkøbte, flytbare dige, der ankom 23. december sidste år. Diget af mærket Boxwall minder om bogstøtter, der samles til ét langt bølge- og vandværn, og det blev i løbet af eftermiddagen monteret på Strandvejen men nåede knap nok at vise, hvad det duer til.

- Vandet slikkede lige akkurat diget om fødderne, så vi ved endnu ikke, om det kan holde, når det rigtig går løs, siger Niels Erik Jensen, formand for dige- og pumpelavet.

Vejen til Reersø måtte lukkes i en periode men var farbar med forsigtighed det meste af aftenen og natten.

I Kalundborg måtte Vestre Havnevej lukkes for trafik i tidsrummet kl. 22-06, men heller ikke her stod vandet så højt, at der skete skader på bygninger.