Bedre bredbånd til beboerne

Hidtil har det knebet lidt med forbindelsen til internettet i blandt andet området omkring Bjergsted vest for Jyderup.

Det bliver der rådet bod på nu, da der efter en underskriftsindsamling blandt byens beboere, er blevet lagt bredbånd i jorden i landsbyen.

Internetudbyderen YouSee har netop afsluttet etableringsarbejdet for det nye bredbåndsnet i Bjergsted, og dermed får 71 husstande adgang til bedre bredbånd.

Forud har et større gravearbejde været i gang, og der er blevet gravet 600 meter fra det eksisterende tilslutningspunkt frem til en ny mikrocentral - som egentlig bare er et gadeskab med teknisk teleudstyr - beliggende på Bjergsted Byvej 26.

Derudover kommer der ikke til at foregå mere grave- eller installationsarbejde, da man blot benytter sig af de eksisterende telefonstik.

Hastighed vil variere Hos YouSee er man glade for nu at kunne tilbyde beboerne noget ekstra.

- Der har været et ønske om bedre bredbånd hos borgerne i Bjergsted, og derfor er vi glade for at kunne meddele, at et nyt bredbåndsnet nu kommer i drift til gavn for folk i området, siger YouSee-vicedirektør Eva Birgitte Bisgaard.

Beboere i Bjergsted, der i forvejen har bredbånd, skal selv aktivt kontakte YouSee, hvis de ønsker at blive flyttet over på den nye central, oplyser internetudbyderen.

- Hastigheden vil variere fra husstand til husstand, alt efter hvor langt hjemmet ligger fra den nærmeste central, men fælles for alle hjemmene er dog, at deres bredbåndsforbindelse får et løft, fortæller Eva Birgitte Bisgaard.

Installationen af bredbåndsnettet kommer, efter at indbyggere i byen sidste år indsamlede 50 underskrifter med ønske om et bedre bredbåndsnet.

- Vi var rigtig glade for at se, at der var lokal opbakning til at tage et nyt bredbåndsnet i brug, hvis vi installerede det. De lokale ildsjæle har været afgørende for, at vi fik sat projektet i søen, og nu kan vi så tage det i brug, siger Eva Birgitte Bisgaard.