Beachvolley-turnering i havneparken

Kalundborg - 10. august 2017

Den første beachvolley-turnering i Kalundborg. Det er, hvad der bydes på i Havneparken sidst på måneden.

Havneparkens moderne beachvolleybane giver mulighed for afvikling af en sådan turnering. Den bliver for alle volleyball-elskere over 18 år.

Turneringen finder sted søndag den 27. august og arrangeres af Volley Kalundborg.

Holdene kommer til at bestå af fire spillere. Har man ikke et hold, bliver holdene sammensat af turneringsudvalget. Turneringen er for voksne kvinder og mænd. Derfor vil der være minimum én kvinde på hvert hold.

Intersport Kalundborg er sponsor for turneringen, og der er præmier til de tre første placeringer.

Inspirationen til turneringen opstod i facebookgruppen Volley Kalundborg, hvor seks medlemmer har taget initiativet til begivenheden. Her aftales og reklameres der for arrangementer, heriblandt beachvolley. Kalundborg Volley er nu oppe på over 100 medlemmer. I gruppen aftales det typisk at spille volleyball flere gange om ugen, og deltagerantallet varierer fra ganske få til over 20 ad gangen.

