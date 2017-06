Barn var med til butikstyveri

En mand, to kvinder og et barn blev fredag eftermiddag taget for organiseret butikstyveri. De fire have været i en isenkræmmerforretning på Nytorv i Kalundborg lidt før klokken to, hvor de havde stjålet en OBH Optigrill, en OBH blender samt en Kenwood foodprocessor til en samlet værdi på 8097 kroner.