Se billedserie Weekendens aktiviteter i Snertinge med banko, marked og fællesspisning havde både godt vejr og stærk opbakning. Foto: Ulrik Reimann

Banko, fest og marked

Kalundborg - 26. august 2017 kl. 17:55 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snertinge: Snertinge er normalt et roligt sted i weekenderne, men det kan man ikke sige om den netop forgangne weekend, der var præget af banko med rekord-tilslutning fredag og stort marked på markedspladsen midt i byen lørdag, og om aftenen blev der rundet med fest-spisningen i det store telt på pladsen, hvor flere end 100 havde meldt sig til.

- Det hele er gået aldeles forrygende, og vi kan også glæde os over en helt fantastisk opbakning. Vi var nødt til at afvise flere fra banko-spillet, fordi vi ikke kunne mase flere sammen, og markedet lørdag havde også meget flot besøg, og der var et meget varieret udbud i de mange stadepladser på markedet, fortalte en begejstret formand for Snertinge Erhvervsforening, Maria Carlson.

Det havde hun ret i: Kræmmerting, læder og skind, noget at spise og drikke, udstillinger, information og aktivitetstilbud til de små og andre legesyge. For eksempel at »skyde« med vandstråle hos Brand og Redning, som havde taget opstilling ud mod vejen sammen med politiet.

Arrangørerne havde til markedet i år forsøgt sig med en strammere opdeling, så kræmmere og foreninger var adskilt, og gæsterne kom med mange positive tilbagemeldinger.

- Det er dejligt, at det ikke kun er en selv, der synes, det går godt. Reaktionerne er meget positive, så jeg har absolut intet at brokke mig over, lyder det fra en ovenud tilfreds formand for Snertinge Erhvervsforening.