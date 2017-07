Se billedserie Problemet for Frida Rask er højdeforskellen mellem sporet og perronen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Banedanmark afviser gangbesværet 86-årig

Kalundborg - 27. juli 2017 kl. 08:24 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

86-årige Frida Rask fra Gl. Svebølle bliver nødt til at fortsætte med noget, der for de fleste ville være det rene trafikale tosseri: Hun skal af i Svebølle, men når hun kommer med toget fra Holbæksiden, bliver hun nødt til at fortsætte til Kalundborg og tage bussen retur til Svebølle. På grund at ét for højt trin på Svebølle Station.

Frida Rask har henvendt sig til Nordvestnyt, som har forklaret situationen for Banedanmark og sendt fotos af den for Frida Rask for høje overgang fra sporet til perronen, hvor hun efterlyste et gelænder eller et rækværk at holde fast i. Det kom der følgende skriftlige svar ud af:

- Når man står ude ved perronen, så kan man godt få den tanke, at det er nemt bare lige at sætte et gelænder op. Og selvom vi har forståelse for problematikken, så er det desværre ikke lovligt, da der skal tages højde for jernbanesikkerheden. Der er en række krav til fritrumsprofil, som ikke tillader, at der opføres et rækværk eller stolpe ved spor. Den løsning, der vil virke er en niveaufri overgang, som der ikke er nogle planer for på nuværende tidspunkt, oplyser Banedanmark.

Det svar skuffer Frida Rask:

- På andre stationer har jeg set stolper, som jeg kan gribe fat i, så jeg ikke mister balancen. Så jeg ved stadig ikke, hvorfor det ikke kan lade sig gøre på Svebølle Station. Jeg tror ikke, at jeg er den eneste ældre eller gangbesværede, som ønsker noget at holde fast i, når man skal op ad eller ned ad et særligt højt trin, siger Frida Rask, som også tidligere har forsøgt at råbe DSB og Banedanmark op om problemstillingen.

- Men jeg er glad for, at Nordvestnyt tog sagen alvorligt og prøvede at hjælpe med at finde en løsning. Desværre uden resultat. Men så ved jeg, hvad jeg har at rette mig efter, og så slipper jeg ikke for den lange og besværlige ekstra tur med bus til Kalundborg og tilbage til Svebølle, konstaterer den ældre og aktive dame fra Gl. Svebølle.