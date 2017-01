Se billedserie Ballonen kom som planlagt op i næsten 30 kilometers højde, inden hovedballonen sprængtes, hvorefter udstyret landede i et træ syd for Ringsted. Foto: Ulrik Reimann

Ballon-forsøg i stratosfæren en succes

Kalundborg - 13. januar 2017 kl. 15:26 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods truende regn og tekniske udfordringer gik det rigtig godt med det ballonforsøg, som førstesemester-studerende fra DTU Space tirsdag i denne uge sendte op fra Kalundborg Golfbane - og alle eleverne bestod prøven.

Det fortæller project manager René Fléron fra DTU Space, som ledede forsøget, der bestod af tre forsøg - en solkikkert, gps og en kill-switch kaldet »Terminator«. Altsammen virkede, og der blev høstet værdifulde informationer om forskellen på at styre solkikkerten nede på jordens overflade i forhold til oppe i stratosfæren, hvor atmosfæren er meget tynd.

- Vi havde lidt problemer med overvågningen og fandt ud af, at vores mobile udstyr ikke er designet til at blive brugt alt for tæt på det, som det skal spore. Når vi kom længere væk, virkede det efter hensigten, fortæller René Fléron.

Ballon-opsendelsen skete som planlagt med cirka fire meter opad i sekundet, og den kom ud over vandet i retning mod Nekselø og derfra op i jetstrømmen og sydøstpå.

- Vi fulgte den i vores biler og havde hele tiden god kontakt, indtil ballonen landede i et træ syd for Ringsted. Vi var på stedet 10 minutter senere og fik samlet det hele op. Latex-ballonen var sprængt som planlagt, og det var også sket for en mindre ballon, som var revnet i svejsningen, men faldskærmen virkede, fortæller René Fléron.

Forsøgene med solkikkerten, gps-systemer og kill-switchen fungerede alle, og afbryderen brændte en snor over ganske som beregnet.

- DTU Space kommer til Røsnæs igen snart, hvor vi skal lave et tandemforsøg med to balloner og mere ambitiøse forsøg for vores ældre studerende, fortæller René Fléron.