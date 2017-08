Bahne har fået ny butikschef

- Da jeg så, de manglede en butikschef her, så begyndte tankerne at hvirvle i mit hoved. Jeg kunne godt tænke mig at prøve mig selv af i en mindre by, og Kalundborg er noget specielt for mig, så jeg overvejede meget, om vi var klar til hinanden igen. Efter et par søvnløse nætter, nåede jeg frem til, at selvfølgelig var vi det. Indtil videre har det været fantastisk at opleve byen igen, og det har været en travl begyndelse med både en masse turister og byfesten, siger hun.