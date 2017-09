Se billedserie Arkitekt Esben Thorlacius fortalte om tilblivelsen af badebroen. Der er også tanker om at få lavet en sauna ved siden af badebroen på det gamle fundament, hvor der tidligere har været en badehytte. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Badebro indviet med tre bank

Kalundborg - 04. september 2017 kl. 15:28 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye badebro ved Strandhotel Røsnæs er allerede kommet i brug denne sommer, men mandag blev den officelt indviet.

De to forpagtere af Strandhotel Røsnæs, Hanne Dyremose og Christen Andersen, bød velkommen til de fremmødte, som bestod af blandt andet naboer og samrbejdspartnere.

- Alle, som kender mig, ved, at jeg laver en fest ved den mindste anledning. og det er dejligt, at I kommet for fejret vores nye badebro. sagde Hanne Dyremose, inden hun overlod ordet til arkitekt Esben Thorlacius fra Overbyen Arkitekter, som har stået for renoveringen af Strandhotel Røsnæs og den nye badebro.

- Jeg kan stadig huske første gang jeg kom kørende hertil for to år siden. Hvad er det for en perle som er gemt og lidt glemt her? sagde han.

Han fortalte, at selvom en badebro virker som en enkel opgave, har den krævet massevis af tilladelser fra forskellig myndigheder, og da de var i hus, så skulle økonomien på plads.

- Strandhotel Røsnøs har nærhed til naturen, og vi håber, at mange andre, også uden for kalundborg og omegn, opdager den perle, som ligger her. Vi har været sindssygt glade for at være med, sagde han.

Og så bankede han tre gange på broen.

- Der er jo ikke rgitg nogen tradition for, hvordan man indvier en badebro, grinede han.

Sys Rovsing, formand for Bent O. Jørgensens Fond, som har støttet byggeriet af badebroen talte herefter.

Fonden yder bidrag til velgørende, kulturelle og sportslige formål med særlig hensyntagen til sådanne formål, der har tilknytning til Kalundborg Kommune, hvor hun konstaterede at badebroen levede op til samtlige formål.

Efter indvielsen fik gæsterne lidt mad og drikke i hotellets gårdhave.