Avista Oils egne folk har ikke haft adgang til brandstedet, mens politiets undersøgelser foregår, og de er endnu ikke afsluttet. Derfor har Avista Oil endnu ikke kunnet vurdere skadernes omfang præcist. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Avista går efter et nyt raffinaderi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Avista går efter et nyt raffinaderi

Kalundborg - 01. august 2017 kl. 14:17 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Kan Avista Oil komme igen efter den meget voldsomme brand for en uge siden, der raserede spildolievirksomhedens raffinaderi på Juelsmindevej i Kalundborg? Det spørgsmål besvarer Avista Oil-direktør Leon Sloth Skovbo på denne måde:

- Vi går stenhårdt efter at få et nyt spildolieraffinaderi.

Umidelbart efter katastrofebranden sagde den rystede direktør, at hans holdning var, at der også skal være Avista Oil i fremtiden. Nu har Avista Oil-ledelsen og ejerne talt sammen, og der er enighed om kursen, oplyser Leon Sloth Skovbo til Nordvestnyt.

Avista Oil er en velpolstret virksomhed, og ejerkredsen omfatter den norske Mustad-familie og det tyske investeringselskab SKIon, med blandt andre Tysklands rigeste kvinde, Susanne Klatten, der er nummer 38 på Forbes' liste over verdens rigsteste.

Avista Oil havde også den forsikringsmæssige side i orden før branden, og virksomheden er blandt andet dækket imod drifttab, der opstår som følge af branden.

Det, som Leon Sloth Skovbo ikke kan svare på endnu, er hvor lang tid der vil gå, før Avista Oil igen har produktionsfaciliteter i Kalundborg, der kan genraffinere spildolie til »ny« højkvalitets base- og smøreolie.

- Politiet er stadig i gang med at undersøge brandstedet for at finde frem til årsagen til branden, og hverken jeg eller andre Avista Oli-folk har haft adgang til stedet. Derfor har vi ikke haft mulighed for at vurdere skaderne på anlægget præcist, og det er afgørende for indsatsen med genopbygningen.

Avista Oil-direktøren kan ikke sige, hvor lang tid, der skal bruges på at finde brand­årsagen, og han understreger, at det ikke handler om at pege fingre ad nogle i medarbejderstaben.

- Jeg kan sige, at medarbejderne gjorde det rigtig godt med hensyn til at forsinke og begrænse branden, da den var opstået, siger Leon Sloth Skovbo, som nævner, at de medarbejdere, der var nærmest på branden, var rystede og mærkede af den voldsomme oplevelse.

Direktøren er også selv mærket af den usikkerhed, der opstod efter storbranden:

- Men jeg er indrettet sådan, at jeg går efter at finde en vej ud af problemer, og nu er der kommet lys for enden af tunellen, siger Leon Sloth­ Skovbo, som selv er meget interesseret i at kende årsagen til, at det gik så galt mandag den 24. juli.

- Det er for at sikre, at det ikke kan ske igen, og vi skal udvinde den læring af dét, der er sket.

Avista Oil beskæftiger cirka 50 medarbejdere, og et spørgsmål fra Nordvestnyt om, hvorvidt det bliver nødvendigt med fyringer i medarbejderstaben, indtil virksomheden får sit produktionsanlæg genopbygget i Kalundborg, besvarer Avista Oil-direktøren således:

- Det er der ingen, der har talt om eller tænkt på.