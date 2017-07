Avista Oil er ikke slået ud efter brand

Kalundborg: Den voldsomme brand, der i går raserede Avista Oils raffinaderi i Kalundborg, var med direktør Leon Sloth Skovbos ord »den hændelse, man håber på aldrig sker«. Men selv om Avista Oil mandag var udsat for noget, der lignede en katastrofe, så er der lyspunkter - og formentlig også udsigt til, at Avista Oil vender tilbage.

- Årsagen til branden kan jeg ikke sige noget om. Jeg kender den ikke. Det vigtigste er, at ingen kom til skade. Og jeg kan fortælle, at medarbejderne er blevet samlet hos Schultz Shipping, og nogle er lige nu er til afhøring hos politiet som led i efterforskningen.

Direktøren fortalte også, at der vil gå nogle dage, inden man har et nogenlunde overblik over branden og dens konsekvenser. Avista Oil er forsikret og står således ikke på usikker grund økonomisk på grund af branden mandag, oplyste Leon Sloth Skovbo, som tilføjede, at hans udgangspunkt er, at der også skal være Avista Oil i fremtiden.