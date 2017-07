Athene på 15 vandt en el-cykel

Gigtforeningens cykelhold Hjælperytterne har netop afsluttet deres tur rundt i Danmark. På fem dage har de cyklet 825 km for at sætte fokus på børn og unge med gigt. Højdepunktet på turen var uddelingerne i Herning og Rungsted af el-cykler til 12 børn med gigt.

Athene Hillev er 15 år og bor i Jorløse. Athene har gigt, og hun kæmper med daglige smerter og træthed. Hjælperytterne gav Athene en el-cykel, så hun har frihed til at cykle lige derhen hun vil - uden hjælp fra andre. Hjælperytterne håber, Athene bliver glad for el-cyklen, og vil cykle mange ture i Svebølle og omegn.

- Det er fantastisk at se, hvilken forskel en el-cykel gør for et barn med gigt. Pludselig kan de deltage på lige fod med kammeraterne, når der skal cykles til fritidsaktiviteter eller skole, og de kan for en stund glemme smerter og træthed,siger direktør for Gigtforeningen, Mette Bryde Lind.