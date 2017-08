Se billedserie Frivillighedskoordinator hos Røde Kors Tom Hansen havde lugtet lunten, da man besluttede at lukke ned for blandt andet asylcentret i Kalundborg, men han er indstillet på hurtige forandringer. - Verden skifter enormt hurtigt i den her branche. Hvis der pludselig kommer hul på bylden i Italien og Grækenland, eller hvis Erdogan åbner portene i Tyrkiet, så har vi en ny situation, siger han. Foto: Per Buurgaard Christensen

Asylcentret søger frivillige på trods af lukning

Kalundborg - 29. august 2017 kl. 15:55 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere på måneden kom meldingen om, at de fire asylcentre i Kalundborg, Korsør, Dianalund og Avnstrup skal lukke.

Beboerne i de tre førstnævnte byer vil blive overflyttet til andre asylcentre, mens centret i Aunstrup består som landets største center for afviste asylansøgere.

I Kalundborg løber Udlændingestyrelsens lejemål på det gamle sygehus på Nørre Allé indtil udgangen af marts, men på trods af lukningen, så vil der ikke blive skruet ned for aktiviteterne på asylcentret.

Værkstederne skal stadig holdes i gang, og de frivillige initiativer skal ikke køre på voveblus den sidste tid.

- Lige nu er kunsten for os at holde butikken kørende. Vi lukker og slukker, når sidste mand er gået - og først dér, lyder det fra Røde Kors' frivillighedskoordinator Tom Hansen, der fortæller, at nye kræfter er mere end velkomne her de sidste måneder.

Efter nyhedens interesse har lagt sig i forhold til flygtningeproblematikken, er der nemlig ikke så mange, som melder sig til at hjælpe, fortæller han.

Behovet for hjælp på asylcentrets tilbud er dog stadig det samme.

- Vi har et fantastisk center i Kalundborg, hvor der sker rigtig meget på frivillighedsfronten, og generelt har Kalundborg været rigtig god til at bakke op om de her mennesker. Hele tanken om integrationsnetværket, hvor både kommune, kirke, foreninger og sundhedsvæsenet arbejder sammen, er ret unik. Vi mangler bare hænder til at holde biksen i gang her til sidst, siger Tom Hansen.

Han håber, at udsigten til, at man ikke behøver at se sig selv som permanent frivillig, men kun i en periode, kan få flere folk ud af busken.

I den forbindelse har Røde Kors planlagt et informationsmøde for alle interesserede frivillige.

Informationsmødet holdes på asylcentret i Kalundborg torsdag den 14. september klokken 19.