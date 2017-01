Røde Kors har indgået en aftale med Kalundborg Kommune om, at nogle af Kalundborg Asylcennters børn skal gå i kommunale folkeskoler. og dagtilbud. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Asylbørn skal i kommunale skoler

Kalundborg - 14. januar 2017

I fremtiden vil elever på skoler i Kalundborg kunne blive klassekammerater med børn fra Kalundborg Asylcenter.

Dansk Røde Kors der driver Kalundborg Asylcenter har anmodet Kalundborg Kommune om mulighed for at købe pladser til enkelte børn i kommunens børnehavetilbud samt almene skole og skolefritidsordninger.

- Der er tale om en mindre gruppe af asylbørn som allerede har opholdt sig i Danmark i lang tid. De taler et godt dansk, og de er ved at få behandlet deres ansøgning om opholdstilladelse, forklarer formand for Børn- og Familieudvalget Gitte Johansen (V).

I forvejen driver Røde Kors på asylcenteret sin egen skole og børnehave. Børn fra 3 til 5 år går dagligt i asylcenterets børnehave, mens børn fra 6 til 17 år går i skole og undervises i dansk og folkeskolens andre fag.

- Røde Kors vurderer, at børnene ikke vil kunne få det tilstrækkelige faglige udbytte på de tilbud man har internt på Kalundborg Asylcenter. Derfor har man kontaktet Kalundborg Kommune, for at høre om børnene kan få plads på kommunale skoler og dagtilbud, siger Gitte Johansen.

Aktuelt drejer det sig om ét barn i børnehavealderen og fem til seks børn i skolealderen.

- Det bliver kun tale om en mindre gruppe børn. Jeg forventer ikke, at der bliver tale om mange flere end de fem - seks stykker, siger Gitte Johansen.

Målet med samarbejdet er at understøtte, at børnene får mulighed for at videreudvikle deres færdigheder og får relationer til jævnaldrende danske børn. Desuden vil det bidrage til at give en grad af normalitet i børnenes hverdag.

Samarbejdet vurderes også at være til gavn på sigt, hvis børnene efter endt asylbehandling får opholdstilladelse Danmark.

Aftalen indebærer at Kalundborg Kommune forespørges med hvert enkelt barn, som Røde Kors ser overført til en almindelig folkeskole. Det er kommunen der træffer den endelige beslutning om, hvorvidt barnet skal tilbydes en plads i en af de kommunale institutioner.

Børn- og Familieudvalget har bedt administrationen om en redegørelse om, hvordan inklusionen af asylbørnene i kommunens skoler og institutioner er gået på udvalgets møde i juni.