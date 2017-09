Se billedserie Var den 59-årige ikke blevet kaldt på arbejde, var han næppe blevet Lotto-millionær. Arkivfoto Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Arbejdsramt blev lottomillionær

Kalundborg - 12. september 2017 kl. 09:44 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 59-årig mand fra Østjylland kan på en måde takke sin arbejdsgiver for, at han er blevet 5.093.135 kr. rigere.

Han blev nemlig kaldt på arbejde lørdag, hvor han ellers havde fri, og skulle om morgenen køre fra Jylland til Sjælland på en opgave.

- Jeg havde været tidligt oppe og havde ikke nået at få morgenmad, så jeg kører ind på Shell tanken i Gørlev for at købe to rundstykker. Og så snupper jeg lige en LynLotto med i farten, lyder det.

Da den 59-årige søndag morgen tager sin sædvanlige tur til bageren, smutter han lige forbi sin lokale forhandler for at få tjekket sin kupon, som kan fortælle, at der i hvert fald er en gevinst på mere end 10.000 kroner.

- Jeg køber avisen med og får tjekket tallene. Og så får jeg nærmest et chok. Så jeg glemmer alt om morgenbrød og skynder mig hjem til min kone, siger han.

Konen tror først, der er sket en ulykke, da hendes mand kommer helt bleg hjem uden posen med morgenbrød, men da han får fremstammet, at de er vindere af en stor Lotto-gevinst, bliver der jublet igennem.

- Vi ringer efter vores datter og svigersøn, som så tager morgenmad med, for vi er efterhånden godt sultne på det tidspunkt, siger den heldige vinder med et grin.

Parret har aldrig før vundet i Lotto og turde ikke have vinderkuponen liggende derhjemme længere end højest nødvendigt. Så de stod klar, da Danske Bank åbnede mandag morgen, så de kunne aflevere kuponen.

- Det er jo det eneste bevis man har, så man bliver nærmest helt bange for at have den i hænderne, siger han.

Parret fortæller, at pengene i første omgang skal gå til at få betalt lån ud på bil og campingvogn og i det hele taget forsøde tilværelsen, når parret går på pension.

- Vi har altid rejst meget, og det er jo fantastisk, at der også bliver råd til det, når vi bliver pensionister. Og så falder der nok også lidt af til vores to børn.

Vinderen vil gerne være anonym, men har sagt ja til at få rådgivning af Danske Spils Millionærrådgivere.