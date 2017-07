Statoil har fået problemer med en gruppe af medarbejderne, der ikke er tilfreds med de vagter, som vagtplanen lægger op til for 2018. Foto: Søren Holmberg

Arbejdsnedlæggelse på Statoil i Kalundborg

Kalundborg - 17. juli 2017

Hos Stat­oil Refining Denmark i Kalundborg har indtil videre tre af de syv hold af skift­gående operatører holdt faglige møder. Årsagen er, at medarbejderne er utilfredse med den nye skifteholdsplan for 2018, som ledelsen har sendt ud.

Ifølge planen skal medarbejderne have flere weekendvagter samt flere vagter på skæve tidspunkter, eksempelvis klokken 15-23. Det fortæller Janne Britt Saxtoft, der er talsmand for Skiftehold D (Statoil har skiftehold fra A-G, red.).

- Mange af os er familiemennesker, der skal få hverdagen til at fungere, og derfor er vi utilfredse med den nye plan. Der lægges eksempelvis også op til, at man skal arbejde fire weekender i træk. Det vil vi ikke være med til, siger hun.

De syv skiftehold tæller omkring 105 medarbejdere. Hvert enkelt hold bestemmer selv, om de vil holde fagligt møde. Selv om det indtil videre kun er tre af holdene, der har holdt møder, kan det ifølge Janne Britt Saxtoft også skyldes ferieperioden.

- Det kan være svært lige at samle syv hold midt i sommerferien. Derfor er det også svært for os at komme ud med et samlet budskab lige p.t., siger hun.

Hos Statoil har ledelsen ikke givet tilladelse til de faglige møder, men de har endnu ikke haft betydning for produktionen, fortæller driftsdirektør Jørgen Krogager.

- Vi har jo syv hold, så indtil videre har nogle af de andre hold arbejdet, mens de andre har holdt møder, siger han.

Ifølge Jørgen Krogager skyldes den nye skifteholdsplan et ønske fra Statoil om at kunne få det maksimale ud af medarbejderne, når de er på arbejde.

- Vi har også folk, der arbejder på skæve tidspunkter i dag. Dem har vi måtte sige nej til at give fri ved flere tilfælde, fordi vi ikke har haft nogen til at tage deres vagter, siger han og fortsætter:

- Samtidig har vi haft mange folk på dagvagter, som vi har haft svært ved at finde arbejde til. Vi er nødt til at have folk til rådighed flere tider på døgnet, det er det, vi prøver at tage højde for i den nye vagtplan, siger han.

Jørgen Krogager nedtoner også det samlede antal af vagter på skæve tidspunkter.

- Det er ganske få vagter på et år. Det er det, vi lægger op til, siger driftsdirektøren.

Han fortæller, at Statoil nu er i dialog med operatørernes tillidsrepræsentanter. Lige som for Janne Britt Saxtoft gør sommerferien dog, at også Jørgen Krogager har svært ved at komme et bud på, hvornår der kan findes en løsning på problemet.

- Der er en dialog i gang, men ferieperioden gør, at jeg ikke har et bud på, hvornår vi finder en løsning. Det kan godt trække ud, siger han.