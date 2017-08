­Alternativet i Kalundborg er vinge­skudt. Nu er der kun to ­kandidater tilbage. Men ­partiet stiller op til beachvolley i Havneparken. (Arkiv)

Send til din ven. X Artiklen: Alternativet er gået fra fem til to Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alternativet er gået fra fem til to

Kalundborg - 21. august 2017 kl. 13:24 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spidskandidaten for Alternativet i Kalundborg, Dannie Cuber, har trukket sig. Det har Mie-Louise Torndahl på kandidatlisten også.

Det sker her få uger efter, at Signe Duus i begyndelsen af sommerferien trak sig.

Dermed har partiet mistet tre af sine fem kandidater til kommunalvalget i november. Ifølge partiets lokale talsmand, Peter Skov Larsen, er der i alle tre tilfælde tale om personlige årsager.

- Vi har det festligt i Alternativet. Først havde vi tre kandidater, så fem, men nu er vi desværre nede på to, oplyser han.

De fem kandidater blev opstillet på to møder i foråret. Nu, da nedtællingen til kommunalvalget er i gang, er der imidlertid talt ned fra fem til to på kandidatlisten.

Tilbage som kandidater på den noget vingeskudte liste er Erling Vetterstein og Sven-Åge Westphalen.

- Det ser jo påfaldende ud, at så mange kandidater vælger at trække sig, så det er vigtigt for os at understrege, at de tre har haft vidt forskellige bevæggrunde for deres beslutninger. Det er en slidt, gammel kliche at tale om »personlige årsager«, som jo kan betyde mange forskellige ting. Men det er faktisk lige, hvad det handler om i disse tilfælde. Fælles for dem alle er, at de er - personlige - lyder det fra Peter Skov Larsen:

- Rent politisk er der overvejende enighed i gruppen om både visioner og konkrete forslag. De uenigheder, der har været, har været konstruktive.

Over for Nordvestnyt understreger Peter Skov Larsen, at det ikke er politisk fnidder, der er baggrund for kandidatproblemerne.

- Da Signe Duus smuttede, var det, fordi der nok var forskellige forventninger til, hvordan tingene skulle køre. Hun følte sig vred og svigtet, uddyber han:

- Dannie Cuber er meget vred på en af de andre kandidater og har meddelt, at enten var det den anden eller ham selv, der måtte forlade listen.

Peter Skov Larsen oplyser videre, at Mie-Louise Torndahl har trukket sig på grund af et pres, som ikke har noget med partiet at gøre.

Hun fortsætter som formand for Alternativet Kalundborg.

På partiets Facebook- gruppe påpeger Dannie Cuber, at gennemsigtighed, empati, generøsitet og ærlighed for ham er essentielle værdier, der skal efterleves, og fastslår, at han ikke har følt, at det har været tilfældet hos en medkandidat. Han har derfor mistet tilliden til ham og har valgt at trække sig både som kandidat og fra bestyrelsen.

Peter Skov Larsen oplyser, at Alternativet Kalundborg om kort tid er klar med sit politiske manifest til kommunalvalget og føjer med nogen galgenhumor til:

- Men vi stiller op til beachvolley-turneringen i Havneparken i Kalundborg søndag den 27. august.