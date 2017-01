KAT-formand Jacob Hedeboe inviterer til opstart-møde for »The Sound of Music« - her fotograferet ved en model af sidste års »Askepop«-scene i Gryden. Foto: Susanne Uhre-Prahl

Alpe-musical opføres i Gryden

Kalundborg - 13. januar 2017

Traditionen tro opfører Kalundborg Amatør Teater byspil i Gryden på Møllebakken til august, og dennegang satses på én af de største musical-succeser, Richard Rodgers og Oscar Hammersteins »The Sound of Music«.

Der er informationsaften tirsdag den 24. januar kl. 19 i KAT-huset i Nygade for alle, der kunne tænke sig at være med i byspillet - enten foran eller bag scenen.

»The Sound of Music« er fortællingen om den selvsikre, klosteruddannede Maria, som bliver guvernante for enkemanden kaptajn Georg von Trapps syv børn i Østrig. Med sang og sjov bringer Maria glæde til familien og gifter sig med faderen, efter at en rivalinde er forsvundet.

Da Anden Verdenskrig bryder ud, bliver kaptajnen indkaldt til at tjene Tyskland. Familien flygter op i bjergene og over grænsen til Schweiz, for at undslippe nazisterne.

Christina Lange og Gitte Overbjerg har ansvaret for opsætningen - henholdsvis instruktion og sang- og kor-instruktion.

Jakob Hedeboe, formand for KAT, fortæller, at der bliver brug for skuespillere og sangere, scenebyggere, malere, sminkører og hjælpere bag scenen.