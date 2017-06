Almene boliger på vej

- Det er positivt for interessen, at priserne på boligmarkedet i Kalundborg er stigende. Det får typisk flere til at overveje at bygge selv og få et nyt og praktisk hus, som man selv har kunnet sætte sit præg på. Det kan lade sig gøre på Klosterdammen for under to millioner kroner med grund, tilslutning og et indflytningsklart hus, siger Jesper Olsen.