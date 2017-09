Alle studieboliger lejet ud

Se billedserie Alle 15 studieboliger er blevet lejet ud. En del ad de nye lejere er ingeniørstuderende, men boligerne kan lejes af alle. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Kalundborg - 01. september 2017

De 15 midlertidige studieboliger ved siden af Kalundborg Gymnasium er nu blevet lejet ud.

En del af lejerne er de nye studerende på den nye ingeniøruddannelse, som Professionshøjskolen Absalon udbyder på Kalundborg Gymnasium.

Kalundborg Kommune har også lavet en sti, som går fra studieboligerne hen til Professionhøjskolens Absalons afdeling på Kalundborg Gymnasium.

De studerende har kun omkring 100 meter til klasselokalet, så der er ikke mange undskyldninger for at komme for sent om morgenen.

Ifølge udviklingskonsulent i Kalundborg Kommune, Anders Wolf Andresen, så har alle de nye studerende fundet et sted at bo.

- Det er mit indtryk. Jeg har ikke hørt, at der skulle være nogen, som akut står og mangler, siger han.

Kommunen har et Tag-Over-Hovedet-Garanti til de studerende, og der bliver i det hele taget kræset om de 48 ingeniørstuderende.

Kalundborg Kommune, byens biotek-virksomheder og Professionshøjskolen Absalon sørger for at lave sociale aktiviteter for de studerende.

Bosætningsteamet tilbyder også at hjælpe de nye studerende med hvad de skal lave i fritiden.

Målet med at gøre studiemiljøet i byen så godt som muligt er at få de unge til at blive - også når de er færdige med deres uddannelse.

Så har de nemlig gode muligheder for at få arbejde på mange af de store virksomheder, som i dag mangler arbejdskraft.