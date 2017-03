Samtlige folkeskoler har elever nok til at få en 0. klasse til august 2017. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Alle skoler får en 0. klasse næste år

Kalundborg - 06. marts 2017

Hvor skoleindskrivningen i Kalundborg Kommune sidste år blev startskuddet til en dramatisk kamp på Røsnæs for at finde de sidste elever, så man kunne få lov til at oprette en 0. klasse, så er skoleindskrivningen i år anderledes udramatisk.

Samtlige af Kalundborg Kommunes folkeskoler har nemlig i år nok elever til, at de kan oprette en eller flere 0. klasser.

Selv på Røsnæs Skole, hvor kommunalbestyrelsen ellers på sit seneste møde besluttede at lukke skolen efter skoleåret 2017/2018, er seks elever klar til at starte efter sommerferien, hvilket lige er nok til, at skolen kan få lov at oprette en 0. klasse, omend det bliver med 75 procent af ressourcetildelingen for en normal klasse, da der er mindre end de 10 elever, som er minimum for at få en fuld resursetildeling.

Samtlige andre skoler har 10 eller flere elever til skolestart.

Eneste undtagelse er Sejerø Skole, der kører efter eget budget.

Til gengæld vil børne- og familieudvalget have sat øget fokus på omgængere.

- Det var blandt andet et emne, da vi holdt dialogmøde med dagtilbudsområdernes bestyrelser. Noget kunne tyde på, at nogle elever måske starter for tidligt i skole, siger udvalgsformand Gitte Johansen (V), der fortsætter:

- Vi skal have undersøgt, om der måske er en sammenhæng, og om nogle elever måske kunne have undgået at skulle gå en klasse om, hvis de startede senere.

Ifølge opgørelsen er der i skoleåret 2017/2018 i alt 18 elever i Kalundborg Kommune, der skal gå 0. klasse om.

Ifølge samme opgørelse starter i alt 338 børn i 0. klasser i Kalundborg Kommunes folkeskoler til næste skoleår.