Aldersrekorden for udstillere til Galleri Kalundborg Lyng blev slået i år. Dagplejen ved Fjorden havde sin egen, flotte stand med kreative arbejder fra de meget unge kunstnere. Dagplejer Susanne Jacobsen og to kolleger fortalte om børnenes meget forskellige kunstværker. Foto: Mie Neel

Aldersrekord for kunstnere

- Nogle af børnene var lidt forsigtige med at begynde at arbejde med farverne, mens andre ikke kunne få nok, fortæller dagplejerne.

- Jeg var en anelse betænkelig, da dagplejen henvendte sig, men så tænkte jeg, at om 15-20 år er det dem, der udstiller her, og jeg er virkelig glad for at se deres små kunstværker og imponeret over dem, sagde Hermann Hansen, formand for Kalundborg Lyng Beboerforening, der var vært ved udstillingen.