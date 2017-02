Albumdebut og en rustik guitar

Der står Deps, Søren Depenaus kunstnernavn, uden på den 22-årige Kalundborg-musikers debutalbum. Men der kunne også godt have stået Sonny Kaiser. For der er i den grad tale om et frugtbart samarbejde mellem de to tidligere næsten-gymnasiekammerater fra Kalundborg. »Næsten« fordi Sonny gik en klasse over Søren, og det er jo ikke uden betydning.