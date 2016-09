Akademikere strømmer til Kalundborg

Resultaterne er målbare og meget positive. Og de viser, at målrettet samarbejde mellem virksomheder, a-kasser og jobcentre virker: Ledige akademikere kan trækkes fra storbyer til provins for at tage arbejde. Parterne bag rekrutteringsalliancen, som tæller nogle af landets største virksomheder, vil nu have gjort Kalundborg-modellen landsdækkende. Det skriver dagbladet Nordvestnyt.

- Projektet har bidraget til at skabe en øget opmærksomhed omkring Kalundborg som et industrielt hotspot for vækst og udvikling både i og uden for landets grænser. Konkret har samarbejdet i Kalundborg Rekrutteringsalliance på knap et år formået at halvere antallet af åbne stillinger målrettet akademikere og at besætte en række såkaldt 'hard-to-fill' stillinger i Novo Nordisks produktion her i Kalundborg. Dertil kommer, at vi også har formået at tiltrække 23 internationale kandidater fra ligeså mange lande, siger Michael Hallgren.