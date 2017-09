Afstribningen mod udvalgets ønske

- Vi har tidligere haft afstribningen af Vestre Havnevej til behandling i teknik- og miljøudvalget. Udvalget ønskede ikke en to-minus-en-vej, blandt andet fordi forholdene omkring Kalundborgs nye havnepark endnu ikke er afklarede, ligesom det er muligt at der skal foretages tiltag for at sikre havnen mod oversvømmelse. Personligt frygtede jeg, at penge brugt til projektet derfor kunne vise sig at være spildte. Alligevel gennemfører man et projekt med parkeringspladser, cykelstier og to-minus-en-vej. Det undrer mig, siger Martin Schwartzbach (DF), der har bedt om at få sagen taget op i Kommunalbestyrelsen.