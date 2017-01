Der er igen blevet dumpet ulovligt affald ved regnvandsbassinet i Rendsborgparken. Foto: Kalundborg Forsyning

Send til din ven. X Artiklen: Affald bliver dumpet ulovligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Affald bliver dumpet ulovligt

Kalundborg - 19. januar 2017 kl. 08:25 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det koster mandskabstimer, når folk ulovligt dumper affald ved regnvandsbassiner, som ejes af Kalundborg Forsyning. Et læs byggeaffald kan let koste et par tusind kroner i mandskabstimer, og den udgift er stigende, for mængden af det ulovlige affald vokser.

- Der er kun kunder til at betale regningen i den sidste ende, og det er bestemt ikke fair, lyder det fra Jens Peter Johansen, teamleder ved Kalundborg Forsyning.

Han og hans medarbejdere er mere end træt af det ulovlige affald. De vil meget gerne have trafikken med dumping stoppet, for der er mange og vigtigere opgaver, de langt hellere vil beskæftige sig med hos Kalundborg Forsyning. Sortering af diverse ulovligt affald hører ikke hjemme i den kategori.

Det er især regnvandsbassinet med adresse i Rendsborgparken og ved Kystvejen i Kalundborg, der er ramt af de ulovlige dumpinger. For nogle dage siden var den igen gal. Der var smidt et stort læs byggeaffald ved bassinet i Rendsborgparken, og mandskab måtte igen i gang med at sortere og køre affald til genbrug.

Der var denne gang tale om fliser fra et badeværelse, asfalt og betonbrokker foruden mursten. Mandskabet fra Kalundborg Forsyning støder også ofte på haveaffald de to steder, men et gulvtæppe eller andet affald er heller ikke et særsyn.

- Hver gang vi finder affald, undersøger vi selvfølgelig, om der ligger et visitkort, som kan føre os på sporet af ejeren, men det lykkes sjældent. Vedkommende ved godt, at det er ulovligt, og at der vanker en regning og måske en bøde, hvis han eller hun afsløres, siger Jens Peter Johansen.

Han forstår ikke, hvorfor de personer, som vælger at dumpe affald, ikke bare kører deres affald til genbrugspladsen i Kalundborg. Åbningstiderne er fleksible, og det koster ikke noget at aflevere affald. Kunderne ville som nævnt også slippe for en unødvendig udgift, tilføjer han.